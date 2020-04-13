لتحمى نفسك.. طريقة صحية لصنع مزيل عرق فى دقائق

بمكونات متاحة من مطبخك، يمكنك التخلص من رائحة العرق المزعجة طوال فترة الصيف وصنع مزيل عرق صحى بتكلفة لا تتعدى ال5 جنيهات إليك مكوناته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع برايت سايد

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سوف تحتاجين:

2 ملعقة كبيرة من لب الصبار

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 1/2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة من الجلسرين

طريقة تطبيق القناع .



يحتوي الصبار على العديد من الخصائص تجعله أحد أفضل الخيارات الطبيعية للبشرة الصحية: فهو يحافظ على البشرة رطبة وصغيرة ، ولها خصائص علاجية ومضادة للفيروسات ومطهرة.



يمكنك تحضيره بمزج عصير الليمون مع صودا الخبز على نار وتركه يغلي ، ثم أضيفى ماء الورد وأخرج الوعاء من النار.





واتركى المكونات تبرد وأضيفى بقية المكونات.