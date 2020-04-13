في ذكرى رحيل سيد زيان.. تفاصيل وفاة ابنه بالمخدرات.. وتعرضه لدعوة حجر من بناته





تعرض الفنان سيد زيان ، لعدة مآسي في حياته، خاصة مع تطور مرضه، حيث أصيب بجلطة في المخ نتج عنها إصابته بشلل نصفي، جعلته يبتعد عن الفن في ايامه الأخيرة.





قامت بناته برفع دعوى حجر ضده للتصرف في ممتلكاته دون إذانه أو وصايه منه وذلك مع تدهور حالته الصحية، بينما توفي ابنه نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات.





سيد زيان ، العديد من الاعمال الفنية الناجحة كان من بينها فيلم "المتسول"، و" ليلة ساخنة"، و" كروانة"، و"البنات والمرسيدس"، و"البيه البواب"، وغيرها. يذكر أن قدم