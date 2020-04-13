هروب جماعي لمرضى مصحة نفسية بخطة في منتهى الجنان.. فيديو

داخل أروقة المستشفيات المختصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية، لا شيء يعرف المنطق أو العقل فكل شيء جائز من قبل المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة لحالاتهم العقلية، حتى إذا كان الخطف والهرب.





دقائق من الهرج والمرج وقعت داخل مستشفى للأمراض النفسية في مقاطعة إيركوتسك الروسية، فقد خرج المرضى عن السيطرة وانطلقوا بالمستشفى حتى لاذوا بالفررا، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".





وتمكن 6 مرضى من المقيمين بالمستشفى من الهروب الجماعي، بعد اعتدائهم على ممرضة وتهديد الأخرى بالقتل، وتتراوح أعمار هؤلاء الهاربون بين الـ 19 والـ 28 عامًا، بينما تحقق لجنة التحقيقات الروسية في الواقعة والبحث عن الهاربين من العلاج.





وقد تم تداول مقطع فيديو لواقعة الهرب الجماعي من المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجلته كاميرا المراقبة بالمستشفى، وظهر فيه أحد المرضى الهاربين وهو يحتجز ممرضة كرهينة.