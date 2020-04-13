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سيارات

بـ 490 ألف جنيه.. اشترى ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعاني السوق المصري للسيارات حاليا، من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا ما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.


واكد خبراء في مع مجال سوق السيارات المستعمل أن ميتسوبيشي إكليبس موديل 2019، 1500 سي سي، وصل سعرها إلى 490,000 ألف جنيه.


ومن المعروف أن ميتسوبيشي أكليبس تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر فهي  مزودة بحرك رباعي سعة 1500 سي سي يعطيها قوة قدرها 150 حصان وعزم للدورات 250 نيوتن.


وتعتمد هذه السيارة على منظومة الجر الأمامي ،والتي تمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم.


ووفقا للمواصفات المعتمدة من ميتسوبيشي فإنه ينصح باستخدام ،وقود بنزين فئة  92 لمختلف الفئات و متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


كما تحتوي هذه السيارة على المواصفات الأساسية للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS وموزع إلكتروني للفرامل EBDوجنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس ضباب، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة.

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