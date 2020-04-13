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أخبار العالم

إصابة 18% من أفراد شرطة نيويورك بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف تقرير جديد، اليوم الإثنين، عن إصابة 18% من رجال الشرطة في ولاية نيويورك الامريكية بفيروس كورونا المستجد. 

وقال التقرير وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن هناك 6522 من العاملين في شرطة ولاية نيويورك أصيبوا بفيروس كورونا المستجد. 

ووفقا للتقرير فإن 2344 عضو غير نظامي في شرطة الولاية قد أصيبوا بالفيروس، إلى جانب 489 عضو محلي بالشرطة. 

وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، عن تسجيل 758 حالة وفاة في الولاية خلال 24 ساعة الماضية. 

وقال كومو في مؤتمر صحفي: "كل عائلات الولاية تعاني بسبب فيروس كورونا المستجد". 

وأضاف أنه اليوم السادس الذي تفقد فيه الولاية أكثر من 700 شخص في اليوم الواحد، معبرا عن أماله في انخفاض هذا العدد بسرعة للغاية. 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 9385 شخصا حتى الان في ولاية نيويورك فقط. 

وتابع أن أحداث 11 سبتمبر 2001، كان يعتبرها مأساة حياته، إلا أن ما يفعل فيروس كورونا المستجد في الولاية يفوق هذه المأساة. 
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