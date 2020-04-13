فعال للحالات الحرجة.. دبي تنجح في طريقة علاج لفيروس كورونا

في سبل البحث للوصول إلى علاج فعال لعلاج مصابي فيروس كورونا "كوفيد- 19" اتجهت إمارة دبي إلى جهة أخرى، وهي حقن المصابون بفيروس كورونا باستخدام "بلازما" المتعافين من الفيروس التاجي.





استطاعت دبي أن تقدم على خطوة في طريقة لعلاج مرضى فيروس كورونا وتحديدًا الذين يعانون من حالات حرجة، وذلك باستخدام البلازما من المتعافين، وقد أثبتت هذه الطريقة كفائتها السريرية، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





وأعلنت حكومة دبي عبر صفحة المركز الإعلامي عن هذا العلاج الجديد، وقالت في بيانها:"هيئة الصحة بدبي تبدأ خلال الأسبوع الجاري استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورنا، لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه، بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج واعتماد الإمارات استخدامه لعلاج مرضى كوفيد19"





وأشار مدير مؤسسة دبي لرعاية الصحية "يونس كاظم" إلى انه تم اختبار هذا العلاج، وتم توضع برتوكول للعلاج بالبلازما تطابق المعايير العالمية، وحددت شروط التبرع بالبلازما وكذلك المرضى المستحقون لهذا العلاج.





كما أوضح "كاظم" أن النتائج العلمية أثبتت أن بلازما الشخص المتعافي من كورونا تتوي على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تعزز المناعة لدى المريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.