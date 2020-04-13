لوقف تفشي كورونا.. دفعة جديدة من الاطباء الكوبيين في إيطاليا

أعلنت الخارجية الكوبية، إرسال دفعة جديدة من الأطباء إلى إيطاليا للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ووفقا لما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية فإن الفريق المكون من 38 طبيبا وموظفا سيغادر كوبا اليوم الاثنين، يضم 21 طبيبا و 16 ممرضة ومنسق لوجيستي.





وذكر بيان الخارجية الكوبية أن الفريق سيرسل بناء على طلب السلطات الإيطالية، بدعم من وزارة الصحة الإيطالية ومنظمات أخرى بما في ذلك الصليب الأحمر الإيطالي.





وأضاف البيان أن أول مجموعة من العاملين الطبيين من كوبا موجودون في إيطاليا منذ 22 مارس.





وتوجه إيطاليا جائحة كورونا، حيث أسفرت عن الالالف من الضحايا بسبب تفشي الفيروس في البلاد.















