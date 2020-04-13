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رياضة

اسامة حسن: طارق يحيى سبب تولي مسئولية فريق الزمالك 2004

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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ملك موسى
أكد الكابتن أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، أن إختياره لمسئولية تدريب نادي الزمالك مواليد 2004 جاء بترشيح من الكابتن طارق يحيى بعد رحيل المدرب السابق سيد حنفي ووافقت بعد مكالمة مع كابتن سيد الذي أكد لي رحيله عن تدريب الفريق وسعيد بالعمل مع كابتن طارق يحيى.

وأضاف في حواره عبر برنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أنه  حتى سن الثامنة عشر كان ناشئا في النادي الأهلي ويحب النادي ولكنه تغير إنتمائه بعد تعرضه للإهانة بسبب إعلانه أن  مثله الأعلى في مركز الظهير الأيسر هو الكابتن أحمد رمزي نجم الزمالك السابق.

وذكر ظهير أيسر نادي الزمالك السابق أن مباراة الأهلي وإنبي والتي فاز بها إنبي بهدف وأهدى نادي الزمالك الدوؤيكانت سببا في مشاكل بيني وبين مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي الذي تعرض كثيرا خلال المباراة بالإهانة.

واستكمل في حديثه أنه بعد إنتقاله لنادي الزمالك وكان لاعبا للمنتخب المصري تحت قيادة تارديللي وجد صعوبة في تحمل الأجواء الجماهيرية لأنه سيلعب لنادي بحجم نادي الزمالك.

وأشار إلى أن الراحل العظيم كابتن طه بصري كان يسعى دائما للفوز على نادي الزمالك مؤكدا أنه كان يؤدي عمله بكل نزاهة وبعد المباراة يتحول من جديد مشجعا لنادي الزمالك الذي يعشقه.
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