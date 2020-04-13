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رياضة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد بلال: يهتم بالشو الإعلامي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال الكابتن أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، إن الكابتن محمد صبري يعد واحدًا من أفضل لاعبي نادي الزمالك وأكثرهم مهارة في تاريخ نادي الزمالك. 

وذكر ظهير أيسر نادي الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية أن أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق كان زميلا له في النادي الأهلي ويعشق الشو الإعلامي ولا يحب الخير للغير مؤكدًا أن هناك فارق بين أحمد بلال وعماد متعب وهما كباتن النادي الأهلي فعماد متعب نصح مصطفى محمد وقدم له الدعم على عكس بلال الذي هاجمه دائما ووضعه تحت ضغوط بتصريحاته بأنه لن يسجل أهداف مما يؤكد أنه يحمل ضغينة ضد أي مهاجم متميز .

واختتم حديثه بأن على جماهير الزمالك عدم الإهتمام بهذه الشخصيات التي تسئ لنادي الزمالك وألا يشاهدو البوستات التي يقومو بكتابتها أو الفيديوهات التي ينشرونها نظرًا لأنها إستفزازية وتثير التعصب وبمشاهداتكم يحصدو مكاسب لا يستحقونها.
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