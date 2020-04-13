ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل سجن تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل سجن مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية، إلى 25 إصابة.





وقال مكتب قائد السجن، إن الطاقم الطبي أعلن عن 16 عينة إيجابية لنزلاء في السجن ليضافوا على 9 نتائج سابقة، ليصبح الإجمالي 25 إصابة.





كما كشف التقرير عن وجود عشرات السجناء الذين يشعروا ببعض الاعراض، في انتظار نتائج التحاليل الخاصة بهم.





وتعد مقاطعة هاريس، هي المقاطعة الأكثر سكانا في ولاية تكساس الأمريكية.





وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أعلن عن تسجيل 758 حالة وفاة في الولاية خلال 24 ساعة الماضية.





وقال كومو في مؤتمر صحفي: "كل عائلات الولاية تعاني بسبب فيروس كورونا المستجد".