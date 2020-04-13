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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2020..انستجرام يتيح خاصية جديدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

مع تواجد العديد من سماعات الرأس اللاسلكية المختلفة فى الأسواق، أصبح الأمر أكثر صعوبة لتحديد الأفضل بينها، حيث يخضع قرارك قياسًا على السعر والمواصفات والتصميم، لذلك نقدم قائمة بأفضل السماعات فى 2020 لتختار الأفضل لك.

13 عامًا مرت منذ ظهور هاتف "نوكيا N95" فى أوائل عام 2007، والذى جاء بالكثير وقتها حيث كان غنيًا بالمميزات وأصبح أفضل وأقوي عندما قدمه الفنلنديون بنسخة الـ 8 جيجا بعد بضعة أشهر، والمعروف أيضًا باسم "N95-2".

يشعر الكثيرون منا بالملل بسبب استمرار البقاء لأوقات طويلة في المنزل، بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، والعزل المنزلى في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. 

يواصل موقع انستجرام المملوك لشركة فيسبوك، إضافة خاصيات جديدة للويب ولمستخدمى أجهزة اللابتوب والكمبيوتر، حيث أضاف خاصية جديدة للويب وهى خاصية البث المباشر. 

قامت شركة جوجل بإتاحة تطبيقها Google Phone الخاص بالاتصال لجميع الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، بعد أن كان مخصصا فقط  لهواتفNexus و Pixel وAndroid One . 

لم يؤثر فيروس كورونا على البشر فقط مخلفا ما يقرب من مليونى مصاب، وأكثر من 113 ألف حالة وفاة، ومابين حظر كامل في بعض الدول، ومؤقت في أخرى، مما أدى إلى تعطيل الشركات والأعمال الكبرى والمتوسطة وكذلك المنظمات، وخسارتها لأموال طائلة. 

يحتاج بعض المستخدمين مزيدا من الخصوصية، في بعض الأحيان، عندما يقومون بالبحث عن أشياء على محركات البحث، ومنها محرك البحث جوجل كروم، لأسباب متعددة منها أن سجل البحث ربما يحتوى على معلومات مهمة خاصة بالعمل أو بيانات لا يريد لأحد رؤيتها، أو أنها قد تضع البعض في مواقف محرجة عند رؤيتها. 

طور باحثون تقنيون مركبا سيليكونيا ينبعث منه ضوء ساطع، يتميز بشبكة بلورية سداسية، ويسمح بتبديل التيار الكهربائي في الدوائر الدقيقة بالضوء، وزيادة سرعة تبادل المعلومات بمقدار 1000 مرة.

عقدت أكبر شركات الاتصالات  في الصين، مؤتمرا صحفيا إلكترونيا للإعلان عن خدمة 5G Messages أو رسائل 5G، وهى عبارة عن خدمة رسائل بتقنية أحدث جيل من الاتصالات وهى شبكات الجيل الخامس.

قد يتلقى تطبيق واتسآب WhatsApp، قريبًا، ميزتين جديدتين، وهم "الرسائل ذاتية التدمير" و"القدرة على تسجيل الدخول من عدة أجهزة بنفس الحساب، وفقا لتقرير جديد صادر من موقع "WABetaInfo " المتخصص في رصد ميزات واتسآب الجديدة.

بالرغم من الصعوبات التى تواجهها شركة آبل من بطء الإنتاج، وانخفاض العمالة لسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الطلب المنخفض على منتجاتها بسبب تفشى فيروس كورونا.

أظهرت الدراسات العلمية أن هناك ما يصل إلى 17000 سلالة بكتيرية على الهاتف المحمول، أي أكثر بعشرة أضعاف من عدد الجراثيم بمقعد المرحاض، وفي الوضع الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا، يجعل الهاتف الذكي أداة فعالة لنقل وانتشار الفيروس التاجي الجديد، لذا من الأفضل اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة من أجل تنظيف جراب هاتفك.

بعد إعلان شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo Reno Ace 2 المقرر نزوله في الأسواق غدا، الإثنين، أعلنت عن هاتف آخر وهو هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G. 

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