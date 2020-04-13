أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2020..انستجرام يتيح خاصية جديدة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

مع تواجد العديد من سماعات الرأس اللاسلكية المختلفة فى الأسواق، أصبح الأمر أكثر صعوبة لتحديد الأفضل بينها، حيث يخضع قرارك قياسًا على السعر والمواصفات والتصميم، لذلك نقدم قائمة بأفضل السماعات فى 2020 لتختار الأفضل لك.

" فى أوائل عام 2007، والذى جاء بالكثير وقتها حيث كان غنيًا بالمميزات وأصبح أفضل وأقوي عندما قدمه الفنلنديون بنسخة الـ 8 جيجا بعد بضعة أشهر، والمعروف أيضًا باسم "N95-2".

لم يؤثر فيروس كورونا على البشر فقط مخلفا ما يقرب من مليونى مصاب، وأكثر من 113 ألف حالة وفاة، ومابين حظر كامل في بعض الدول، ومؤقت في أخرى، مما أدى إلى تعطيل الشركات والأعمال الكبرى والمتوسطة وكذلك المنظمات، وخسارتها لأموال طائلة.

لم يؤثر فيروس كورونا على البشر فقط مخلفا ما يقرب من مليونى مصاب، وأكثر من 113 ألف حالة وفاة، ومابين حظر كامل في بعض الدول، ومؤقت في أخرى، مما أدى إلى تعطيل الشركات والأعمال الكبرى والمتوسطة وكذلك المنظمات، وخسارتها لأموال طائلة.