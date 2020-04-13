ألمانيا تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب كورونا إلى 2799

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 2799 شخصا.





كما قالت السلطات إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 123016 إصابة.





وعبوة ملح كانت السبب في الكارثة التي لحقت بأوروبا وتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) فيها، وكانت سيدة واحدة كفيلة بنقل العدوى إلى قارة بأكملها دون معرفة منها بأنها حاملة للمرض.





توصلت ألمانيا نتيجة للبحث والتتبع للمصابين بالفيروس على أراضيها إلى الحالة صفر في أوروبا، والغريب أن أول مكان لاندلاع العدوى كان ألمانيا حيث تعمل سيدة صينية ورغم ذلك استطاعت ألمانيا السيطرة على معدل الوفاة بتسجيل أقل عدد مقارنة بعدد الإصابات، إلا أن الفيروس تفشى وبقوة في باقي البلاد الأوروبية ومنها إيطاليا التي تقع على الحدود الألمانية.





ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن ألمانيا كان أمامها هدفان، الأول هو السيطرة على أعداد الإصابات والوفيات بإجراء أكبر كم ممكن من الاختبارات لعلاج المصابين قبل نشر العدوى لأشخاص أكثر دون علمهم، والثاني هو تتبع التسلسل الجيني للعدوى من خلال سجلات المرضى للوصول إلى أول شخص أصيب وكيف نقل العدوى لغيره.