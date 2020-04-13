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مرأة

أسباب غير متوقعة للإصابة بـ حساسية الربيع.. وأحذر هذه الأشجار

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:31 ص
حساسية الربيع
حساسية الربيع
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هاجر هانئ
سيلان الأنف وعطس مستمر وعيون دامعة و سعال و حكة العينين والأنف، والحلق، كل هذه الأعراض تصاحب مرضى حساسية الربيع الناتجة عن محاولة جهاز المناعة لصد أي مادة دخيلة على جسم الإنسان كالأتربة، وحبوب اللقاح التي تتنشر في الجو خلال فصل الربيع بفعل الهواء، وبواسطة عملية التنفس، أو الهضم.

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،  أن تحدث حساسية الربيع نتيجة لحبوب اللقاح الصغيرة التي تنثرها الأشجار والأعشاب وبالأخص الضارة منها بفعل الهواء بهدف تخصيب النباتات الأخرى، وعند دخول هذه الحبوب الصغيرة في أنف الإنسان تسبب له الحساسية.

وأضاف النادى، أن حساسية الربيع تجعل جهاز المناعة يحاول التصدي لهذه المواد الدخيلة على الجسم إذ يعتقد جهاز المناعة بأن هذه الحبوب التي تحاول اختراق الجسم من خلال الأنف حبوب ضارة، فيطلق الأجسام المضادة" الهستامين " إلى الدم لتهاجم هذه الحبوب مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.

كما أشار استشارى الطب البديل، إلى أن  أبرز  الأشجار التي تسبب حساسية الربيع شجر الزان، وشجر الزيتون، وشجر الصفصاف، وشجر الصنوبر ايضا.

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