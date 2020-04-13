ارتفاع أعداد الوفيات بسبب كورونا في إسرائيل

أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 106 حالات، عقب وفاة سيدة تبلغ من العمر 80 عاما.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11103 بينهم 174 في حالة حرجة.





وفى وقت سابق ، انخفض عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فى اسرائيل بنسبة 40 % تقريبا.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد تعرضت لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أعداد الفحوصات اليومية والذي انخفض قبل ذلك من 30 ألف إلى أقل من 10 ألاف ، حيث اعتبر مسئولون عاملون في مجال الصحة الإسرائيلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا باءت بالفشل.