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أخبار البلد

توجيهات الرئيس السيسي باستمرار مشروعات الطرق والنقل تتصدر اهتمامات الصحف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:12 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم "الإثنين"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف الثلاث: "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، توجيهات الرئيس السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية.

وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الحالية في نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعي الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً خطط تحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، إلى جانب مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحطة المركزية لوسائل النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطورات العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

كما سلطت صحف اليوم الضوء على بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه ولمدة ثلاثة أشهر، لما يقرب من مليون ونصف المليون عامل؛ ضمن خطة الدولة المصرية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت عن محمد سعفان وزير القوى العاملة قوله إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لمساعدة العمالة غير المنتظمة، انتهت من وضع كل الإجراءات التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بالأسلوب الذي يضمن سلامة المواطن وراحته في المقام الأول.

وأضاف أنه من المقرر بدء صرف المنحة اليوم الإثنين ولمدة 4 أيام، موضحا أن اللجنة أتاحت فترة زمنية لمن لم يقم بالصرف خلال هذه الأيام بحيث يتم الصرف قبل نهاية الشهر.

وأبرزت صحف القاهرة جهود القوات المسلحة في مواجهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كل إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

كما تناولت صحف القاهرة احتفالات الكنيسة المصرية بـ"أحد الشعانين" يوم أمس، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس "أحد الشعانين" من كنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي.

ونقلت الصحف عن البابا تواضروس الثاني قوله في كلمة قصيرة عقب دورة السعف بالكنيسة، إن غلق الكنائس فترة مؤقتة بسبب ظروف فيروس كورونا التى يمر بها العالم كله وبلادنا مصر.

وأشارت الصحف إلى أن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نقلت الصلوات عبر تقنية البث المباشر، كما أشارت إلى إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة حتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.
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