AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لدعم الجيش الأبيض لمواجهة كورونا.. التعليم العالي تطلق مبادرة خليك مستعد لدمج أطباء الامتياز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:14 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، من أجل تكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكي يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي، ولدعم الدولة في القضاء على هذه الجائحة التي انتشرت في العديد من دول العالم.

وبدأت العديد من كليات الطب في تطبيق المبادرة من خلال تدريب عدد من أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية المتطوعين، على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد توفير جميع وسائل الأمان والوقاية للطلاب، وتقديم شرح عملي من أساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات، عن كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وكيفية عزلهم منزليا بطريقة آمنة، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض لتحليلها في المعمل بطريقة سليمة، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الطلاب أنهم تطوعوا في هذه المبادرة من أجل خدمة بلدهم، وللمساعدة في علاج المرضى حال الاحتياج لهم، مشيرين إلى أن التدريبات العملية التي حصلوا عليها ساهمت بشكل كبير في استعدادهم للمشاركة كخط دفاع ثاني مع الجيش الأبيض لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. ملتقى التعريف بفرص العمل لخريجي طب عين شمس

التعليم العالي تطلق مبادرة "خليك مستعد" لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لمواجهة كورونا.. فيديو

جاهزين متطوعين لبلدنا مش خايفين.. مبادرة طب حلوان ضد كورونا

طلاب تربية موسيقية يعزفون سيمفونية جماعية من منازلهم.. شاهد

طلاب طب حلوان: مستعدون للخدمة بالجيش الأبيض ولا نخشى كورونا ..فيديو

التعليم العالي في 48 ساعة.. الاطمئنان على جاهزية المدن والمستشفيات الجامعية لاستقبال مرضى كورونا.. مبادرة لتدريب أطباء الامتياز.. والأعلى للجامعات يرفض إلغاء الترم الثاني

ترشيحاتنا

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

بسبب أزمة كورونا.. أبو العينين يوجه رسالة مهمة للإعلاميين.. فيديو

حادث مروع .. فتاة تسقط ميتة من شرفة منزلها خلال الحجر الصحي

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

مفاجأة دموية.. عمرو الجنايني يلمح لإلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 13-4-2020

AdvertisementS

الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا في العالم

بالأحضان والـ دي جي.. كارثة أثناء استقبال ممرضة متعافية من كورونا في دمياط

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

ليست من الخفافيش أو البنجول.. حقائق صادمة عن أصل انتشار كورونا

وجوده هو الأذى في حياتنا.. الجمهور يطارد الممثل الهارب محمد شومان بعد تصريحات ابنته

علامات حضور ملك الموت .. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020

أخبار الفن| ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه .. تفاصيل الحجر الصحي لإبنة منال سلامة

أهم الأخبار ليلا..ضربة قاتلة للفنان الهارب محمد شومان من ابنته..دواء جديد لـ كورونا..وزير التعليم يصدر بيانا جديدا اليوم

ممرضة تضحي بحياتها من أجل مصاب بفيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا