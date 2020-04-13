استمرار الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.. الجيش الليبي يحرز تقدما.. أبرز ما جاء بالصحف الإماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على أن الإمارات تسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه.





ومن مصر، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في موعدها المحدد لها 7 يونيو المقبل، أما التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها منتصف مايو المقبل.





كما كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام إن مصر كان لديها الوقت الكافي لوضع سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا منذ ظهور المرض على نطاق واسع في دول العالم، موضحًا أنه منذ شهر مارس بدأ التصاعد في الحالات، مشيرًا إلى أن البداية كانت من السيدة الأمريكية ذات الأصول التايلاندية في الأقصر، والتى نقلت العدوي إلى 56 شخصا وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر.





وسجلت مصر 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 13 حالة وفاة.





ومن السودان، حظر السودان انقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفي السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد19) الحالية.





وفي الصين، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن الصين أكدت وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.





فيما ضرب إعصار قوي أمس الأحد ولاية ميسيسيبي الأمريكية وهو ما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي - الأمريكية- بأنه "حدث نادر للغاية".





وفي ليبيا، أكد مصدر عسكري ليبي، أن القوات المسلّحة تتقدم بخطى ثابتة نحو بوابة السدادة شرقي مدينة مصراتة عقب تدميرها غرفة العمليات التركية ببلدة أبوقرين، جنوب شرقي مصراتة، وقال إن عمليات الجيش تأتي وسط تقهقر المرتزقة الأتراك والميليشيات المحلية في محاور القتال، عقب سيطرة الجيش على منطقتي القداحية وزمزم.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تبدأ خلال الفترة من 16 إلى 25 الجاري أضخم خطة إجلاء في تاريخ الكويت والتي تتضمن عودة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ومن بريطانيا، سجلت وزارة الصحة البريطانية 737 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية التي بلغت الأحد 917 حالة. وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 عامًا لم يعانوا أي مشكلات صحية معروفة أخرى.





كما غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى عقب انتهاء الأزمة الذي تعرض لها بسبب كورونا.





ومن البرازيل، عندما نقلت البرازيلية جينا دال كوليتو التي يبلغ عمرها 97 عاما إلى المستشفى في أول أبريل بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليها لم يكن أحد يعتقد أنها ستنجو من هذا الفيروس المميت، إلا أنها استطاعت النجاة.





ومن صحيفة الاتحاد، ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





كما أعرب قادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بأسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.















