عدد الإصابات بـ فيروس كورونا يتجاوز 9 آلاف في الهند

وفي مطلع أبريل الجاري، سجلت الهند 4 آلاف و288 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 117 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وهو عدد صغير نسبيًا لدولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، في حين لم يتم إرهاق النظام الصحي في البلاد بعد.









وحتى قبل تفشي الوباء، كانت الهند تعاني من نقص في أسرة المستشفيات، فوفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، تمتلك الهند 0.5 سرير مستشفى لكل ألف شخص، ويتم تجميع معظم هذه الأسرة في المناطق الحضرية، ويختلف توافرها بشكل كبير بين الولايات الهندية.









ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يقول الخبراء إن نقص الرعاية الصحية العامة القوية لا يزال أكبر التحديات التي تواجه الهند.