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توك شو

رشا مجدى تناشد العمالة المؤقتة عدم التوجه لصرف المنحة إلا بعد تلقي الرسائل.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:24 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو
تقدمت الإعلامية رشا مجدى بالشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، وذلك بعد تخصيص مبلغ 500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة اختارت مليون و400 ألف مواطن، وسيحصلون على 500 جنيه لمدة 3 أشهر.

وأشارت رشا مجدى، إلى أن الدولة تقوم بصرف الأموال من اليوم الأثنين وحتى يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 أشهر أى أن كل عامل سيحصل على مبلغ 1500 جنيه.

ولفتت رشا مجدي، إلى أن كل مواطن يستحق الـ 500 جنيه ستصله رسالة، وطالبت الجميع عدم الذهاب إلا بعد تلقي رسالة بموعد ومكان تسلم المبلغ.

جدير بالذكر برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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