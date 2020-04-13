درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 13-4-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 13 - 4 - 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.



