فرح سعيد: ما تقوم به الدولة للمواطنين لا يتم فى أى مكان آخر.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بـ المواطن البسيط، موضحة أن الدولة تولي اهتماما بتلك الفئة وتكون على رأس الاهتمامات.





وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة كل يوم تثبت أنها تدعم جميع الفئات.





وأشار الإعلامية فرح سعيد، إلى أن الدولة تقوم اليوم الاثنين بصرف مبلغ 500 جنيه على مليون و400 ألف.





ولفتت، إلى أن ما تقوم به الدولة لا يتم فى أى مكان آخر، وأشادت بالدور الكبير الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى فى مواجة فيروس كورونا المستجد.



