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فرح سعيد: ما تقوم به الدولة للمواطنين لا يتم فى أى مكان آخر.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:44 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
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البهي عمرو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بـ المواطن البسيط، موضحة أن الدولة تولي اهتماما بتلك الفئة وتكون على رأس الاهتمامات.


وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة كل يوم تثبت أنها تدعم جميع الفئات.


وأشار الإعلامية فرح سعيد، إلى أن الدولة تقوم اليوم الاثنين بصرف مبلغ 500 جنيه على مليون و400 ألف.


ولفتت، إلى أن ما تقوم به الدولة لا يتم فى أى مكان آخر، وأشادت بالدور الكبير الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى فى مواجة فيروس كورونا المستجد.


والجدير بالذكر أن برنامج صباح البلد الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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