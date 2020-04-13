بعد شهر من القلق.. مارسيل خليفة يروى معاناته بعد إصابة ابنه بفيروس كورونا

نشر الفنان اللبناني ​مارسيل خليفة ​ تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يروي فيها تفاصيل إصابة ابنه رامى بفيروس كورونا وشفائه منه.





وعلق مارسيل قائلا : "كم نحبكم إلى الأصدقاء الأكثر المنتشرين على هذه "البسيطة" أقول لكم: البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني "رامي" أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".





وأضاف مارسيل قائلا :"لقد اجتاز "رامي خليفة " الأيام الصعبة وشفي من إصابته بفيروس كورونا والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الإنسان.. بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتد بنا طويلًا قرابة الشهر كما لو كنا في حلم أو أنني الآن أروي حلمًا وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء "الحب" الممزوج بالموسيقى".





وأوضح مارسيل قائلا :"ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلل إلى عادات ألفناها: سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها. إمرأة تخاطبها شعرًا وثورة تشرب نخبها خمرًا.. كل شيء كان يتسلّل إلى ليلنا: القلق، الشك، السؤال، الغبار، الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش".



