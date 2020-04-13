تعرف على برجك فى زمن الكورونا .. العذراء موسوس و ملتزم فى البيت

لجأ عدد كبير من دول العالم إلى تعليق الدراسة، وفرض حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل الكثير من الأشخاص يلتزمون بالبقاء فى المنزل وانقلبت الحياة رأسًا على عقب.





كشفت خبيرة الأبراج و علم الفلك منى أحمد، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، كيف يقضي كل برج وقته بالحجر المنزلى فى زمن الكورونا





برج الحمل

يحب البقاء فى المنزل كما يشغل نفسه بممارسة هواياته المفضله التي تجعله لا يشعر بمرور الوقت.





برج الثور

يجد أكثر من طريقة كي لا يشعر بالملل ، حيث يقوم ببعض الأنشطة المختلفة مثل ترتيب المنزل، مشاهدة التلفزيون ،الاسترخاء والاستمتاع بالهدوء كما أنه يشغل نفسه بالاكل أو النوم.





برج الجوزاء

يميل بعض الاشخاص فى برج الجوزاء الي الهدوء والاستماع للموسيقى ولكن لا يحب أن يقوم بالاعمال المنزلية ابدا ويحب الاستمتاع بالجلوس وحده، على عكس البعض الأخر من مواليد هذا البرج يفضلون السفر وهذا النوع يعانى من الجلوس فى المنزل خلال هذه الفترة.





برج السرطان

الاكل والنوم والقراءة من أكثر الأشياء التى يستمتع بها خلال تواجده فى المنزل فمواليد هذا البرج يرغبون ف الراحة بكافة أشكالها.





برج الأسد

يفضل الابتكار وصنع الاشياء غير التقليدية و الجديدة التى تساعده فى التخلص من الشعور بالممل، كما أنه يفضل ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل المنزل.





برج العذراء

ملتزمة بشكل كبير بأساليب الوقاية من فيروس كورونا لانه "موسوس"، كما يستغل الحجر المنزلى فى ترتيب مشترياته السابقة والتفكير ف كيفية استخدامها.





برج الميزان

يهتم بتواجده مع عائلته و الألتزام بقدر الأمكان فى الجلوس ب المنزل، ولكن الأكتئاب مصيره لا محال.





برج العقرب

الحجر المنزلي ليس من الأشياء التي تؤرقهم طالما متاح لديهم كل وسائل المرح وجميع الأشياء التي تسعدهم وتشبع رغباتهم .





برج القوس

من الابراج المحبة للطبيعه والتنزة وهذه من الأشياء الأساسية لديهم فننصح بمن هم بالقرب من مواليد برج القوس محاولة التخفيف عنهم بأمور ليست تقليدية حتى يعتادوا على هذا الوضع المؤقت وتخفيف منه.





برج الجدي

لا يحب مخالفة القوانين لذلك يفضل البقاء بالقرب من عائلته لعدم الشعور بالوحدة والاكتئاب المزمن.





برج الدلو

مسترخي او يجلس أمام التلفزيون أو يقرأ و يستمع الي اخر تطورات الفيروس او النوم العميق هكذا يقضى مواليد برج الدلو أوقاتهم فى الحجر المنزلى





برج الحوت

يمكنهم البقاء ف المنزل والوقوف فى شرفة منزلهم او النوم لفترات طويلة او الاكل بكميات كبيرة جدا ولا يهمم النزول ابدا.



