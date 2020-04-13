AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إنقاذ طالب سقط في النيل أثناء التقاط "سلفي" من فوق كوبري سوهاج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج من انتشال طالب سقط في نهر النيل اثناء التقاطه صورة سلفي من فوق سور كوبري أخميم دون حدوث إصابات.

وتبين من التحريات ان الطالب كان يسير بصحبة فتاة وفجأة صعد علي سور الكوبري ليلتقط صورة سيلفي له الا انه اختل توازنه وسقط في النيل.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ بسقوط شخص بنهر النيل من أعلي كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين سقوط "أحمد.ع.م" 23 عاما طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام وتم إنقاذه "دون حدوث إصابات".

بسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بإلتقاط صورة "سلفي" بهاتفه المحمول من أعلي سور الكوبري إختل توازنه وسقط بالنهر ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب المحمول.. طالبة جامعية تغرق في النيل والعثور على جثتها بمغاغة

ترشيحاتنا

في زمن الكورونا.. كيف نعقم ياميش رمضان

نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد بلال: يهتم بالشو الإعلامي

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 13-4-2020

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

مفاجأة دموية.. عمرو الجنايني يلمح لإلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

AdvertisementS