إنقاذ طالب سقط في النيل أثناء التقاط "سلفي" من فوق كوبري سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج من انتشال طالب سقط في نهر النيل اثناء التقاطه صورة سلفي من فوق سور كوبري أخميم دون حدوث إصابات.

وتبين من التحريات ان الطالب كان يسير بصحبة فتاة وفجأة صعد علي سور الكوبري ليلتقط صورة سيلفي له الا انه اختل توازنه وسقط في النيل.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ بسقوط شخص بنهر النيل من أعلي كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين سقوط "أحمد.ع.م" 23 عاما طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام وتم إنقاذه "دون حدوث إصابات".

بسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بإلتقاط صورة "سلفي" بهاتفه المحمول من أعلي سور الكوبري إختل توازنه وسقط بالنهر ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.