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رياضة

3 سيناريوهات محتملة بشأن مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:52 ص
كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية - دوري الأبطال
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إسراء أشرف
طرح المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي "كاف"، عدة سيناريوهات لاستئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بعد تأجيلهما لأجل غير مسمى، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال باه في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "جمهور الثالثة"، أن "كاف" يسعى لاستكمال المنافسات في منتصف يونيو المقبل، أو في يوليو/ والسيناريو الأسوأ هو في أغسطس.

وتابع، أن "كاف" هو الاتحاد المحظوظ، لأنه اقترب من إنهاء البطولتين، والوصول لنصف النهائي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تفكير، في إلغاء البطولات القارية الموسم الجاري.




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