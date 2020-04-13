AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد دخوله العزل.. الرجل الثاني في الحكومة البريطانية يخرق القواعد.. صورة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:53 ص
مايكل جوف
مايكل جوف
Advertisements
شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، سيخرج من العزل الذاتي غدًا الثلاثاء، بعد أيام من الخضوع له عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على ابنته.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن مايكل جوف شوهد خلال فترة عزله، وهو يركض في حديقة بالقرب من منزله في لندن، مما أثار الجدل بشأن خرقه لقواعد الإغلاق.

في البداية، نفى جوف، خرق القواعد، التي تمنع أي شخص يعيش مع أحد يظهر عليه أعراض فيروس كورونا، من الخروج لأي سبب لمدة 14 يومًا.

وبعد ذلك قال مايكل جوف إن الحظر شمل مغادرة المنزل لممارسة الرياضة.

وأشار إلى أنه حصل على إذن خاص من كبير الأطباء كريس ويتتي لفحص ابنته بسرعة والتأكد من عدم إصابتها حتى يتمكن من العودة إلى مهامه في الحكومة البريطانية.
بعد دخوله العزل.. الرجل الثاني في الحكومة البريطانية يخرق القواعد.. صورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة والدة كيم كارداشيان بـ كورونا

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا

كيف يدير جونسون بريطانيا من المستشفى وما حقيقة إصابته بـ التهاب رئوي؟

بيان عاجل لـ الحكومة البريطانية بشأن آخر التطورات الصحية لـ جونسون

وزير بريطاني: بوريس جونسون لا يستخدم تنفسًا صناعيًا في العناية المركزة

ضربة جديدة للحكومة البريطانية.. وزير جديد يعزل نفسه منزليًا

ترشيحاتنا

الوضع في غاية الصعوبة.. بيل جيتس يحدد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13-4-2020

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020

عيار 21 يسجل 732 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-4-2020

وداعا للإحراج.. وصفة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا