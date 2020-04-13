بعد دخوله العزل.. الرجل الثاني في الحكومة البريطانية يخرق القواعد.. صورة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، سيخرج من العزل الذاتي غدًا الثلاثاء، بعد أيام من الخضوع له عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على ابنته.





وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن مايكل جوف شوهد خلال فترة عزله، وهو يركض في حديقة بالقرب من منزله في لندن، مما أثار الجدل بشأن خرقه لقواعد الإغلاق.





في البداية، نفى جوف، خرق القواعد، التي تمنع أي شخص يعيش مع أحد يظهر عليه أعراض فيروس كورونا، من الخروج لأي سبب لمدة 14 يومًا.





وبعد ذلك قال مايكل جوف إن الحظر شمل مغادرة المنزل لممارسة الرياضة.





وأشار إلى أنه حصل على إذن خاص من كبير الأطباء كريس ويتتي لفحص ابنته بسرعة والتأكد من عدم إصابتها حتى يتمكن من العودة إلى مهامه في الحكومة البريطانية.