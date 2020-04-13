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محافظات

تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قال الدكتور خلف عمر مدير  ادارة المستشفيات بالاقصر انه في إطار التزام مستشفى الاقصر العام بتعليمات معالي وزير الصحة و المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ووكيل وزارة الصحة بالاقصر الدكتور السيد عبد الجواد
قامت مستشفي الاقصر العام بتعقيم كامل لكافة اقسام المستشفي والرعاية المركزة

واضاف انه تم تجهيز غرفة عزل بالرعاية والمرور على قسم الكلى الصناعي وتسليم الكمامات للمرضى استعدادا للتعامل مع حالات اشتباه الإصابة بفيروس covid-19

كما قامت المستشفي بتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوي لجميع العاملين حفاظا علي سلامة الطاقم الطبي والمرضي المترددين علي المستشفي

وشدد  " عمر " علي العاملين الالتزام بقواعد مكافحة العدوي حفاظا علي سلامتهم و البقاء في المنازل والحفاظ علي نظافة الأيدي  وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام
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