تعقيم كامل لمستشفي الأقصر العام

قال الدكتور خلف عمر مدير ادارة المستشفيات بالاقصر انه في إطار التزام مستشفى الاقصر العام بتعليمات معالي وزير الصحة و المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ووكيل وزارة الصحة بالاقصر الدكتور السيد عبد الجواد

قامت مستشفي الاقصر العام بتعقيم كامل لكافة اقسام المستشفي والرعاية المركزة





واضاف انه تم تجهيز غرفة عزل بالرعاية والمرور على قسم الكلى الصناعي وتسليم الكمامات للمرضى استعدادا للتعامل مع حالات اشتباه الإصابة بفيروس covid-19





كما قامت المستشفي بتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوي لجميع العاملين حفاظا علي سلامة الطاقم الطبي والمرضي المترددين علي المستشفي



