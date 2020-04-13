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برلمان

وكيل نقل النواب: المستوصفات والمستشفيات الصغيرة بؤر لانتشار عدوى كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة غلق المستوصفات الطبية والمستشفيات الصغيرة، مؤكدا أنها تمثل بؤر لانتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، وبشكل خاص في القرى والأقاليم.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أنه بالرغم من إعلان وزارة الصحة الإجراءات الوقائية للتعامل مع المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات؛ بهدف الوقاية ومكافحة انتقال العدوى بفيروس الكورونا المستجد 19-CoVID من المرضى إلى غير المرضى، أو العاملين في الرعاية الصحية أو الزوار، إلا أنهم لا يلتزمون بأبسط هذه الإجراءات والمتمثلة في التطهير المستمر وارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف أن المستوصفات والمستشفيات الصغيرة تفتقد حتى إلى آلية فصل المخلفات الطبية الخطرة، والحادة، والعادية، والتي قد تساعد في انتقال المرض.

وأشار إلى أن المرضى المشتبه بهم يترددون في البداية لعدة أيام على هذه المستوصفات والمستشفيات القريبة من محل سكنهم، حتى تشتد الأعراض، ثم يتوجه إلى المستشفيات المتخصصة وإجراء التحاليل، وذلك بعد فترة كافية لانتقال المرض من المصاب إلى مواطنين آخرين وأطقم طبية بهذه الأماكن.
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