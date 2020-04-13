التكنولوجيا تتحدى كورونا.. ناد صيني يعوض غياب الجماهير بطريقة ذكية

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى منافسات كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.





وأعلنت اتحادات الكرة في أغلب دول العالم، وقف النشاط، وتأجيل المنافسات إلى أجل مسمى، في انتظار خفض معدلات الإصابة بالفيروس، وتحسن الأوضاع الصحية.





وفي سياق منفصل، تحدى نادي كرة بيسبول صيني، كورونا، وفكر مشجعوه في حل يمكنهم من خلاله تعويض غيابهم عن المدرجات، إذ تم منعهم من التواجد بالملاعب، عملًا بمبدأ التباعد الاجتماعي، بوصفه أحد أهم إجراءات الوقاية من المرض.





النادي الصيني، لجأ إلى استخدام التكنولوجيا، حين صنع أحد المشجعين إنسانًا آليًا -روبوت- وذهب به إلى مدرجات فريقه.