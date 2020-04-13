برلماني: استمرار نجاح تجربة التعلم عن بعد يرتبط بشرطين أساسيين

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن أزمة كورونا أفادت العملية التعليمية إفادة كبيرة، وأثبتت أن الدولة المصرية والقيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم لها رؤية مستقبلية متميزة، حينما بدأت في تطبيق التعليم الإلكتروني واستخدام التابليت في التعليم، حيث أصبح لدينا بنية تحتية وبنك معرفة وتدريب المعلمين على العمل الإلكتروني، حتى وإن كان هذا العمل لم يكتمل بنسبة كبيرة.





وأضاف بركات فى بيان صحفى له أن التعلم من بعد هو نظام معمول به في أوروبا وأمريكا وغيرها، معتبرا هذا الأمر ليس بالجديد على العالم، موضحا أنه ثبت نجاحه في أوروبا وغيرها ويساهم في حل عدد من المشكلات، مثل عدم القدرة على السفر من بلد إلى أخرى أو عدم امتلاك الطالب تكلفة الذهاب إلى المدارس ومستلزمات الدراسة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يغنى عن أسلوب التعليم النظامي.





وأشار إلى أنه حال استمرار التجربة حتى بعد انقضاء أزمة كورونا، فإن هناك شرطين أساسيين لا بد من توافرهما لضمان نجاحها، أولهما أن يكون القائمون على هذه النوعية من الاختبارات مدربين، والثاني المنهج يكون معدًا حتى يمكن استخدامه "أون لاين"، وهي ما تُعرف بالمناهج الإلكترونية و لها مواصفات خاصة في دراستها.