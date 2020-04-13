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رشا مجدي: متطوعون بالمحافظات لتنظيم عملية صرف الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:25 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
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البهي عمرو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن جميع المحافظات بادرت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتنبيه على العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف المنحة البالغة 500 جنيه والتي  تبدأ من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا عندما تصل رسالة نصية عبر التليفون المحمول.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توفير متطوعين لتنظيم عملية صرف المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة مع التأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية صرف المنحة، وذلك خوفًا من الاختلاط وحدوث مشكلات بسبب فيروس كورونا.

وكشفت رشا مجدي، أن الدولة المصرية تعمل على دعم المواطن البسيط وتؤكد أنه على رأس الاهتمامات مهما كانت الصعاب والتحديات.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، أن الرئيس عبد السيسي، أصدر توجيهات بدعم العمالة غير المنتظمة في كافة المحافظات في  ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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