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محافظات

رغم كورونا.. استمرار العمل في المشروعات والمصانع بسيناء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تواصل محافظة شمال سيناء، العمل في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات على مستوى مراكز المحافظة، بنسب تصل إلى 100%، وذلك للانتهاء منها فى المواعيد المحددة مسبقا.

وأكد اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، أن هناك 191 مشروعا في مختلف القطاعات، بتمويل من الخطة الاستثمارية، وأخرى من الوزارات، منها 78 مشروعا بالخطة الاستثمارية للمحافظة، وأن أحدهم متوقف بسبب الظروف.. بينما 77 مشروعا تعمل بنسبة بلغت 98.7% إلى جانب تنفيذ 113 مشروعا تابعا للإدارات المركزية، وجميعها تعمل بنسبة 100%.

وأوضح اللواء شوشة، أنه يوجد فى المحافظة 123 مصنعا متنوعا، من بينها مصانع للطوب والأسمنت والنسيج والبلاستيك والرخام والملابس الجاهزة والحبوب والبطاريات والحلويات ومنتجات الألبان والثلج والزيتون وغيرها، وأن جميعها تعمل بكامل طاقتها بنسبة 100%.

حيث يجرى تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان الاجتماعي والصحة والطرق والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وغيرها من القطاعات التنموية.

وأشار المحافظ إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية بالرغم من الظروف التي تمر بها المحافظة وإجراءات مواجهة كورونا، وتم التنبيه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللأزمة للعاملين بالمشروعات المختلفة.

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رغم كورونا.. استمرار العمل في المشروعات والمصانع بسيناء
رغم كورونا.. استمرار العمل في المشروعات والمصانع بسيناء
رغم كورونا.. استمرار العمل في المشروعات والمصانع بسيناء
رغم كورونا.. استمرار العمل في المشروعات والمصانع بسيناء
رغم كورونا.. استمرار العمل في المشروعات والمصانع بسيناء
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