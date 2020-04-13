AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضاحي خلفان يشعل السوشيال ميديا بتغريدة عن عام 2020.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:14 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
Advertisements
سيد احمد
نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب ضاحي خلفان: "في عام ٢٠٠٠ كانوا يقولوا السيارات بتطير سنة ٢٠٢٠

و لما جات ٢٠٢٠ حتى الطيارات ما طارت".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


‏‎الطيران والسياحة والرياضة والفن كله توقف اهم شي الصحة والأمان ماتتوقف ،

الله يحفظ بلادنا ❤️🇦🇪.

‏‎الحمدلله على كل حال اهم شي الصحه خلها على الله الله يحفظك من كل مكروه يارب🤲.

‏‎انتطر سيدي حتى نهاية 2020 لا تيأس.

‏‎احنا اللى طرنا.

‏‎هههههههههه صباح الورد ابو فارس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة حسني مبارك.. ضاحي خلفان: سيخلده التاريخ وفدائي حتى الموت على تراب مصر

خلفان: حكومات الخليج أوفى لشعوبها من كثير من الأنظمة المتشدقة بالإنسانية

ضاحى خلفان: الحكومة أمرت بتخفيض عدد الموظفين والبعض يصر على التزامهم بالدوام

ضاحي خلفان: عندي صديق غير مصدق بخطورة كورونا.. أحاول أقنعه ما يقتنع

ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة حول بعثرة الأموال .. شاهد

إذا ضاق صدرك.. رسالة غامضة من ضاحي خلفان عبر تويتر

ترشيحاتنا

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

ايات الشفاء من الحسد والعين والسحر بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم 50% بسبب كورونا

هروب جماعي لمرضى مصحة نفسية بخطة في منتهى الجنان.. فيديو

لمن يعاني الكرب الشديد.. دار الإفتاء توصى بأمرين للنجاة

وداعا للإحراج.. وصفة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على برجك فى زمن الكورونا .. العذراء موسوس و ملتزم فى البيت

وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية.. صور

بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت