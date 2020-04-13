ضاحي خلفان يشعل السوشيال ميديا بتغريدة عن عام 2020.. شاهد





وكتب ضاحي خلفان: "في عام ٢٠٠٠ كانوا يقولوا السيارات بتطير سنة ٢٠٢٠





و لما جات ٢٠٢٠ حتى الطيارات ما طارت".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:









‏‎الطيران والسياحة والرياضة والفن كله توقف اهم شي الصحة والأمان ماتتوقف ،





الله يحفظ بلادنا ❤️🇦🇪.





‏‎الحمدلله على كل حال اهم شي الصحه خلها على الله الله يحفظك من كل مكروه يارب🤲.





‏‎انتطر سيدي حتى نهاية 2020 لا تيأس.





‏‎احنا اللى طرنا.





‏‎هههههههههه صباح الورد ابو فارس.





— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 13, 2020