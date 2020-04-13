ضاحي خلفان يشعل السوشيال ميديا بتغريدة عن عام 2020.. شاهد

نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب ضاحي خلفان: "في عام ٢٠٠٠ كانوا يقولوا السيارات بتطير سنة ٢٠٢٠
و لما جات ٢٠٢٠ حتى الطيارات ما طارت".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الطيران والسياحة والرياضة والفن كله توقف اهم شي الصحة والأمان ماتتوقف ،
الله يحفظ بلادنا ❤️🇦🇪.
الحمدلله على كل حال اهم شي الصحه خلها على الله الله يحفظك من كل مكروه يارب🤲.
انتطر سيدي حتى نهاية 2020 لا تيأس.
احنا اللى طرنا.
هههههههههه صباح الورد ابو فارس.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 13, 2020