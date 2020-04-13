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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار بين الهند وباكستان وسط تفشي كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:32 ص
صور من الدمار بسبب
صور من الدمار بسبب تبادل النار بين الهند وباكستان
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على صالح
قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، اليوم الاثنين، إثر استمرار تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان، في تجاهل من كلا الطرفين لاتفاقيات وقف إطلاق النار الدولية، والدعوات العالمية لوقف التصعيد وسط انتشار جائحة كورونا التي اخترقت حدود أكثر من 170 دولة في العالم وقتلت نحو 100 ألف شخص وسط تصاعد الإصابات اليومية حتى وصلت لأكثر من مليون و700 ألف

اتهم الجيش الباكستاني القوات الهندية بتجاهل اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات الدولية والشروع في 'انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة' على طول خط السيطرة و تعمد استهداف للسكان المدنيين في قطاعات باروه وداودنيال ورخشيكري وشيريكوت.

يأتي هذا بعد معارك نارية وقصف مستمر لعدة أيام فى أعقاب مقتل خمسة جنود هنود بالقرب من خط السيطرة على الحدود بين البلدين الجارتين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة مع استمرار تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان، وفقا لما أعلنته اليوم الاثنين، وسائل إعلام باكستانية 

وتبادلت الهند وباكستان اللوم على سلسلة من المعارك والقصف على مدار اليومين الماضيين على طول حدودهما في منطقة كشمير المتنازع عليها.

في غضون ذلك ، ألقت قوات أمن الحدود شبه العسكرية الهندية باللوم على باكستان لإطلاقها النار على نقطة حدودية هندية وإطلاق قذائف هاون سقطت في قرية حدودية ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بما في ذلك جندي في نقطة حدودية.



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