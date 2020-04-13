وزير الاتصالات يكشف الأوراق المطلوبة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة ستصلهم رسالة بموعد ومكان الصرف قبل الوقت المحدد لهم بيوم واحد، مضيفا: "من لم تصلهم الرسالة لا داعي للقلق، إحنا لسه أول يوم".





وتابع الدكتور عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الرسالة تتضمن جهة الصرف واليوم المحدد للعامل، موضحًا ان هناك جهتين لصرف المنحة.





وأشار وزير الاتصالات الى ان عملية صرف المنحة تتم من جهتين مكاتب البريد المصري، حيث هناك 4 آلاف مكتب بريد، و600 مدرسة مخصصة للصرف، والجهة الأخرى البنك الزراعي المصري والذي له 1100 فرع.





وأوضح وزير الاتصالات، أن المستحق للمنحة يجب أن يلتزم بجهة الصرف، ولكن يمكنه اختيار الفرع الأقرب له.





وأكد على ان يتم الصرف بموجب الرسالة النصية على الهاتف المحمول وأصل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وان من يتعسر له الصرف ولم يذهب للاستلام لا يقلق سيتم ارسال رسالة اخرى له للصرف ولكن بموعد أخر.