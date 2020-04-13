قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء الفسيخ والرنجة





– يجب التأكد من مصدر ومكان شراء سمك الفسيخ والرنجة بحيث تكون معلومة المصدر وتاريخ الصلاحية.





- الابتعاد عن الرنجة غير المغلفة لضمان عدم تعرضها لأي رذاذ مصاب.





– الكشف الظاهري سواء شكل ولون سمك الفسيخ أو رائحة الفسيخ ما إذا كانت مختلفة عن رائحته المعتادة.





– تعريض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية ولمدة 10 دقائق للتخلص من سموم الفسيخ.





– الرنجة أو السمك المدخن عامة أفضل نسبيًا من الفسيخ، حيث يتم تعريض الرنجة لدرجة حرارة ونسبة ملح كافية لقتل السموم، لكن أيضا يجب التأكد من مصدر الرنجة وتاريخ صلاحيتها ومظهرها الخارجي.





وفي بيان لوزارة الصحة، نصحت المواطنين بتجنب تناول الفسيخ، بسبب ما قد يمثله تناول الفسيخ والسموم الموجودة به من خطر داهم على الصحة التى قد تصل إلى الشلل التام أو حالة الوفاة، حيث بعض التجار ومن يعمل بصناعة الفسيخ يستخدم وسائل غير صحية وغير آمنة وعدم استخدام الملح بطريقة مناسبة حيث يتم استخدام بعض الأسماك الطافية على سطح الماء والتي ماتت، وتعرضت لأشعة الشمس وبدأت تنتفخ وتتحلل وأصبح لها رائحة كريهة، ثم بعد ذلك يضيفون عليها قليل من الملح ويتم بيعها على أنها فسيخ بعد ثلاثة أو أربعة أيام ، ومن هنا تحدث حالات التسمم.

يتهاتف الكثير قبل شم النسيم على شراء الفسيخ والرنجة، لذا قدمت لجنة الدواء المصرية عدة نصائح قبل شراء الرنجة والفسيخ هذا العام وهي: