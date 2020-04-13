AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء الفسيخ والرنجة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يتهاتف الكثير قبل شم النسيم على شراء الفسيخ والرنجة، لذا قدمت لجنة الدواء المصرية عدة نصائح قبل شراء الرنجة والفسيخ هذا العام وهي:

– يجب التأكد من مصدر ومكان شراء سمك الفسيخ والرنجة بحيث تكون معلومة المصدر وتاريخ الصلاحية.

- الابتعاد عن الرنجة غير المغلفة لضمان عدم تعرضها لأي رذاذ مصاب.

– الكشف الظاهري سواء شكل ولون سمك الفسيخ أو رائحة الفسيخ ما إذا كانت مختلفة عن رائحته المعتادة.

– تعريض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية ولمدة 10 دقائق للتخلص من سموم الفسيخ.

– الرنجة أو السمك المدخن عامة أفضل نسبيًا من الفسيخ، حيث يتم تعريض الرنجة لدرجة حرارة ونسبة ملح كافية لقتل السموم، لكن أيضا يجب التأكد من مصدر الرنجة وتاريخ صلاحيتها ومظهرها الخارجي.

وفي بيان لوزارة الصحة، نصحت المواطنين بتجنب تناول الفسيخ، بسبب ما قد يمثله تناول الفسيخ والسموم الموجودة به من خطر داهم على الصحة التى قد تصل إلى الشلل التام أو حالة الوفاة، حيث بعض التجار ومن يعمل بصناعة الفسيخ يستخدم وسائل غير صحية وغير آمنة وعدم استخدام الملح بطريقة مناسبة حيث يتم استخدام بعض الأسماك الطافية على سطح الماء والتي ماتت، وتعرضت لأشعة الشمس وبدأت تنتفخ وتتحلل وأصبح لها رائحة كريهة، ثم بعد ذلك يضيفون عليها قليل من الملح ويتم بيعها على أنها فسيخ بعد ثلاثة أو أربعة أيام ، ومن هنا تحدث حالات التسمم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك

مش هنتحرم من شم النسيم.. فوائد للرنجة لن تتخيلها

قبل ما تشتري.. احذر هذه العلامات عند شراء الأسماك المملحة

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يهاجم التحكيم: يساندون الأهلي بركلات جزاء وهمية

فضل الاستماع للقرآن الكريم.. 6 فوائد عظيمة تعرف عليها

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020

انتى اللى طلبتى الطلاق... لقاء الخميسى تشارك جمهورها بفيديو جديد

22 علامة تنذر بـ ارتفاع هرمون الكورتيزول

ممرضان من البرتغال ونيوزيلندا.. كيف أنقذا حياة رئيس حكومة بريطانيا | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على برجك فى زمن الكورونا .. العذراء موسوس و ملتزم فى البيت

وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية.. صور

بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت