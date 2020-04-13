وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية.. صور

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بدعم العمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التی تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد و لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 ابريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.





وشدد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان علي ضرورة منع التزاحم وتنظيم المواطنين والطلاب داخل منافذ صرف منحة الرئيس مشيرا إلى ضرورة إخطار مديرية الصحة لتعقيم هذه المقرات أولا بأول أكثر من مرة خلال فترة العمل.





يذكر ان موعد صرف منحة الـ500 جنيه التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة وتصرف لمدة 3 أشهر.

