126 إصابة جديدة بـ كورونا في مصر.. الكونغو تسجل ثاني وفاة بـ إيبولا.. وأردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية اليوم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 8 حالات جديدة من كورونا

الكونغو تسجل ثاني وفاة بفيروس «إيبولا»

الصحة العالمية: المتوفون بكورونا لا ينقلون العدوى

السعودية تمدد حظر التجول بسبب كورونا

جونسون يغادر المستشفى: بريطانيا ستهزم "كوفيد 19"





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الوطن"، أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2065 حالة وذلك بعد تسجيل 126 حالة جديدة، وعدد الوفيات بلغ 159 حالة بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.





وأشارت الوزارة إلى خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 447 حالة خرجت من مستشفى العزل.





محليًا، نقلت صحيفة "القبس" عن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح إنه تم شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح، إن حالات الشفاء تعود إلى مواطنين كويتيين، مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





عربيًا وعالميًا، قالت صحيفة "الأنباء" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) الحالية.





وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إن ذلك يأتي إلحاقا لما سبق إعلانه في 22 مارس الماضي بشأن منع التجول للحد من انتشار الفيروس لمدة 21 يوما واتخاذ الوزارة ما يلزم لتطبيق هذا المنع ونظرا للحاجة إلى استمراره.





وذكرت صحيفة "الجريدة"، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس "إيبولا" في غضون أيام، بعد أكثر من 6 أسابيع من دون تسجيل حالة جديدة.





وحالة الوفاة هي لرضيعة (11 شهرا)، ولها صلة بوفاة أخرى بـ"إيبولا" في مدينة بيني يوم الجمعة الماضي.





فيما نقلت صحيفة "القبس" عن المنظمة قولها أيضًا في سياق مستجدات وباء كورونا، أنه وفق المعلومات المتوافرة حتى الآن حول فيروس "كوفید - 19"، فإن جثث المتوفين بهذا الوباء ليست معدية، كما لم يثبت حتى الیوم أي دليل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بالفيروس، لا سيما مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة من قبل الأفراد المتفاعلين بصورة مباشرة مع جثة المتوفى. جاءت تطمينات المنظمة وسط المخاوف الشعبية من التعامل المباشر مع المتوفين من ضحايا الفيروس خاصة بعد ظهور حالات رفض فى بعض الدول لدفن الضحايا في المقابر العامة.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض استقالة وزير داخليته سليمان صويلو.





وقالت إدارة الإعلام بالرئاسة التركية إن استقالة وزير الداخلية لم يوافق عليها الرئيس، وسيواصل الوزير مهام عمله.





وقدم وزير الداخلية استقالته أمس الأحد، بعد أن فرض حظرا للتجوال بشكل مفاجئ، تم الإعلان عنه قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ، ما أثار موجة من الهلع لشراء السلع في أنحاء البلاد.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غادر أمس المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلاده «ستهزم» الفيروس وستكسب معركتها الوطنية ضده.





من جهته، قال رئيس الوزراء في فيديو على تويتر بعد قليل من إعلان خروجه من المستشفى في لندن ان «الأمر كان من الممكن أن يسير في أي من الاتجاهين» بالنسبة له عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج من إصابته.





وقال رئيس الوزراء، البالغ من العمر 55 عاما، وهو جالس ويرتدي بدلة وربطة عنق «سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه معا»، متابعا «على الرغم من أن القتال لم ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدما في هذه المعركة الوطنية المذهلة».