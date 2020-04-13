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أخبار البلد

تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات.. اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:16 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، اليوم الاثنين وحتى الخميس القادم، بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات.

واتخذت المحافظات اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بأماكن انتظار للمستحقين للصرف وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، كما تمت مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة. 

وكان قد وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذي ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وقال" شعراوي" أنه فيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.
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