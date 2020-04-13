AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوى: الجيش الأبيض جمع الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
كتب الفنان نبيل الحلفاوى تغريدية جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته " كنت أقول دائما أن أسمى مهنة في الوجود هي "الطب"ولا يشاركهم هذا الشرف إلا حماة الوطن."

واضاف الحلفاوى "والآن.. في هذه المحنة العالمية.. أنحني شكرا وعرفانا وتقديرا وإجلالا للجيش الأبيض الذي جمع بين الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن(شرف مواجهة العدو في الخطوط الأمامية) حماكم الله وسدد رميكم يا أبطال."

ومن ناحية اخرى طالب الفنان نبيل الحلفاوي من متابعيه بإختصار الجنائز على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وغرد الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏الرجا عند نشر أي نعي بأية وسيلة أن يختتم بعبارة تقتصر الجنازة على أسرة المتوفى والعزاء من خلال وسائل الاتصال فقط أنا شخصيا أعلنه مقدما فيما يخصني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق نبيل الحلفاوي على بيان الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل تخرج الدفعة 45 بكلية الطب

عبد الرازق توفيق يكتب: تعظيم سلام لأبطال الجيش والشرطة وكتائب البالطو الأبيض

ترشيحاتنا

صورة تتسبب في غضب إليسا من جمهورها

أهم الأخبار ليلا..ضربة قاتلة للفنان الهارب محمد شومان من ابنته..دواء جديد لـ كورونا..وزير التعليم يصدر بيانا جديدا اليوم

الموت يفجع الفنان مدحت تيخا

أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي تصاب بفيروس كورونا

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

الوضع في غاية الصعوبة.. بيل جيتس يحدد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على برجك فى زمن الكورونا .. العذراء موسوس و ملتزم فى البيت

وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية.. صور

بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت