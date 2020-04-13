نبيل الحلفاوى: الجيش الأبيض جمع الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن

كتب الفنان نبيل الحلفاوى تغريدية جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر





وقال الحلفاوى من خلال تغريدته " كنت أقول دائما أن أسمى مهنة في الوجود هي "الطب"ولا يشاركهم هذا الشرف إلا حماة الوطن."





واضاف الحلفاوى "والآن.. في هذه المحنة العالمية.. أنحني شكرا وعرفانا وتقديرا وإجلالا للجيش الأبيض الذي جمع بين الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن(شرف مواجهة العدو في الخطوط الأمامية) حماكم الله وسدد رميكم يا أبطال."

ومن ناحية اخرى طالب الفنان نبيل الحلفاوي من متابعيه بإختصار الجنائز على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغرد الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏الرجا عند نشر أي نعي بأية وسيلة أن يختتم بعبارة تقتصر الجنازة على أسرة المتوفى والعزاء من خلال وسائل الاتصال فقط أنا شخصيا أعلنه مقدما فيما يخصني".

