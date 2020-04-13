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أخبار البلد

6 ضوابط لإستلام غرف محولات الكهرباء للعمارات السكنية الجديدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
حدد الدليل الجديد لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض بعض الضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء، وفيما يلى ضوابط استلام غرفة المحولات :

1) تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.
2) تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقًا للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.
3) في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقًا لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.
4) يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها. 
5) يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقًا للرسومات المرفقة لكل حالة.
6) في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريبًا أو طبقًا لشكل الغرفة من الداخل.
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