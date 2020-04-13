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الصحة: إطلاق تطبيق إلكترونى للإجابة على جميع استفسارات المواطنين.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:09 ص
تطبيق صحة مصر
تطبيق صحة مصر
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور إيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات: إن التطبيق التى أطلقته  يطلق عليه "صحة مصر" والذى لا يرتبط بكورونا، حيث أنه سيعتبر المنصة الرئيسية للصحة فيما بعد.


وأضاف "إيسم" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن تطبيق صحة مصر يتكون من مجموعة أقسام، موضحا انه عند التسجيل به يجب إدخال الرقم القومى ورقم الهاتف، مضيفا ان قاعدة بيانات 100 مليون صحة كانت لديها الحالة الصحية الخاصة لأكثر من 62 مليون مواطن.


وأوضح أن مرض السكر أو الضغط أو السمنة أو الأمراض المزمنة يعتبروا من أكثر الأمراض خطورة للعدوى بكورونا، فبالتالى كان يجب تمييزهم، لافتا إلى أن ذلك السبب فى قيام الوزارة بإنشاء البيانات الخاصة بالمواطن داخل التطبيق ومعرفة إخراج محتوى مناسب لحالته الصحية، والذى بدورها تعلمها الوزارة من خلال حملة 100 مليون صحة.


وأشار إلى أن حملة 100 مليون صحة وتطبيق صحة مصر يعتبر أكبر قاعدة للبيانات فى تاريخ وزارة الصحة، متابعا أنه بمجرد دخول المواطن الصفحة الخاصة بالتطبيق يكون هناك مجموعة من المقالات للتوعية، إما على شكل فيديو أو إنفوجراف ونص صور قليل لشرح إجراءات الوقاية من كورونا.

 

وأكد ان 75% من المكالمات التى كانت تأتى للوزارة عبر الهاتف متوفر الان فى التطبيق، والإجابة على الأسئلة المختلفة للتوعية وأخبار عن كورونا وتصريحات الوزارة الرسمية.

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