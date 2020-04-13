في السوق السوداء.. ضبط 11.5 طن أرز وسكر تمويني بـ كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط كمية كبيرة من الأرز الأبيض المعبأ والسكر المدعم لدى أحد محال بيع المواد الغذائية، قبل بيعها في السوق السوداء.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "إ.إ" 42 سنة، صاحب محل مواد غذائية، بمدينة بيلا، باحتكار وحجب كميات كبيرة من السلع الإستراتيجية بقصد رفع أسعارها وإعادة ترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





باستهدافه، ضبط رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، 8 أطنان من الأرز الأبيض المعبأ، و3500 كيلو جرام من السكر التمويني المدعم، المحظور بيعه خارج التموين.





جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 133 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا، وأخطرت النيابة للتحقيق.