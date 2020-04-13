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برلمان

برلمانى يتقدم بمقترح لتشكيل لجنة متخصصة بكل محافظة لدفن متوفي فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
تقدم النائب على بدر، باقتراح برغبة تشكيل لجنة بكل محافظة بعضوية كل من ممثلين عن وزارة الصحة، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعى، والعلاقات العامة، يكون منوط بها الانتهاء من كافة مراسم دفن متوفي فيروس كورونا.

وأوضح بدر، فى بيان له اليوم، أن اللجنة يكون منوط بها عملية التغسيل والتكفين والتوصيل للمقابر، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، ويكون هناك تأمين كامل لعمل هذه اللجنة من قبل عناصر الأمن، وذلك بعد حالة اللغط التى شهدها المجتمع خلال الأيام الأخيرة  نتيجة دفن بعض المتوفين وتصدى البعض لهذا الأمر خوفا من تفشى الفيروس فى هذه المناطق.

وطالب بدر، بتخصيص مستشفى للحجر الصحى فى كل محافظة بشكل مستقل، حتى لا يتم نقل المصابين بين المحافظات، وكذلك التنقل بهم فى حال الوفاة،مشددا على أهمية الوعى لدى المواطنين، خاصة وأن هناك إجراءات احترازية تتخذها الجهات المعنية مع المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، وأن الأمور تتم بمنتهى الحزم والدقة، وهناك إجراءات وقائية تتم على أعلى مستوى، كما أن المتوفى لا يكون مصدر لنقل العدوى مادام تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.
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