برلمانى يتقدم بمقترح لتشكيل لجنة متخصصة بكل محافظة لدفن متوفي فيروس كورونا

تقدم النائب على بدر، باقتراح برغبة تشكيل لجنة بكل محافظة بعضوية كل من ممثلين عن وزارة الصحة، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعى، والعلاقات العامة، يكون منوط بها الانتهاء من كافة مراسم دفن متوفي فيروس كورونا.





وأوضح بدر، فى بيان له اليوم، أن اللجنة يكون منوط بها عملية التغسيل والتكفين والتوصيل للمقابر، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، ويكون هناك تأمين كامل لعمل هذه اللجنة من قبل عناصر الأمن، وذلك بعد حالة اللغط التى شهدها المجتمع خلال الأيام الأخيرة نتيجة دفن بعض المتوفين وتصدى البعض لهذا الأمر خوفا من تفشى الفيروس فى هذه المناطق.



