ما الذي يميز فيروس كورونا وكيف يهاجم جسم الإنسان.. طبيب يجيب

نشرت قناة روسيا اليوم علي موقعها الالكتروني فيديو لمداخلة لـ طبيب بالصحة العامة وذلك بعد ان اعلنت السلطات الأمريكية عن القبض على دكتور كيميائي تشارلز ليبر رئيس قسم الكيمياء البيولوجي باحدى الجامعات الأمريكية والذي اتهم بنقل فيروس كورونا الى ولاية وهان الصينية من خلال مختبرات كيميائية وان الكورونا صناعة مختبرية .
وقد اوضح احد الاطباء بالصحة العامة ان فيروس كورونا خبيث ويلتصق بالحسم ويدخل حتي الرئة ويهاجم فيروس كورونا الجسم بعد غشه بفترة طويلة حيث انه يخدع خلايا الرئة.
ويقول الكثير من العلماء ان فيروس كورونا يلتصق ببروتين داخل خلايا الرئة وهذا بروتين غير طبيعي ولكنه مفعل .