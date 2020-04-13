لمواجهة كورونا.. فض عدد من الأسواق الشعبية في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتضافر جهود الجهاز التنفيذى مع قوات الامن فى منع اقامة الاسواق الاسبوعية و فض السويقات العشوائية ومطاردة الباعه الجائلين فضلا عن توعيه التجار والمواطنين بمخاطر التجمعات لتقليل فرص الاصابه بفيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم .





يأتي ذلك فى ظل التداعيات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتقليل فرص الاصابه به من خلال منع تجمعات المواطنين من خلال فض الاسواق و السويقات او تنفيذ قرار غلق الكافيهات والكافيهات والمقاهى والنوادى والاندية الرياضيه وجميع الاماكن الترفيهية وحظر حركة المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى إنه يتابع بشكل يومى مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء حملات فض الاسواق والسويقات، مشددا على ضرورة تكثيف اعمال النظافة والتعقيم والتطهير بأماكن الاسواق والشوارع والمنشات الحكومية والعامة حفاظا على بيئة صحيه خاليه من الامراض والفيروسات.

وفى هذا الاطار قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض الاسواق بنطاق المركز ووحداته المحليه بفض اسواق اسبوعية فى ( قرية ابو شلبى بالوحدة المحلية بسوادة ) ومطارده باعة جائلين فى ( قرية كفر شاويش بالوحدة المحلية بكفر شاويش).





كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سوق الاحد الاسبوعي بديرب نجم كما تم فض سويقة قرية الجواشنة بالوحدة المحلية بصافور.

بينما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سوق ميت ربيعه واولاد مهنا وسوق اولاد سيف بالوحده المحليه اولاد سيف كما تم فض سوق البلاشون و سوق سندنهور بالوحده المحليه العدليه وسوق بالوحده المحليه بغيته.

وشدد المحافظ علي استمرار مراكز ومدن المحافظة فى تكثيف اعمال النظافه والتطهير للشوارع والمنشات

الحكومية بنطاق كل مركز ومدينه وحى وقرية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.