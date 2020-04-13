AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. فض عدد من الأسواق الشعبية في الشرقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتضافر جهود الجهاز التنفيذى مع قوات الامن فى منع اقامة الاسواق الاسبوعية و فض السويقات العشوائية ومطاردة الباعه الجائلين فضلا عن توعيه التجار والمواطنين بمخاطر التجمعات لتقليل فرص الاصابه بفيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم .


يأتي ذلك فى ظل التداعيات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتقليل فرص الاصابه به من خلال منع تجمعات المواطنين من خلال فض الاسواق و السويقات او تنفيذ قرار غلق الكافيهات والكافيهات والمقاهى والنوادى والاندية الرياضيه وجميع الاماكن الترفيهية وحظر حركة المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين.


وأشار محافظ الشرقية، إلى إنه يتابع بشكل يومى مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء حملات فض الاسواق والسويقات، مشددا على ضرورة تكثيف اعمال النظافة والتعقيم والتطهير بأماكن الاسواق والشوارع والمنشات الحكومية والعامة حفاظا على بيئة صحيه خاليه من الامراض والفيروسات.


وفى هذا الاطار قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض الاسواق بنطاق المركز ووحداته المحليه بفض اسواق اسبوعية فى ( قرية ابو شلبى بالوحدة المحلية بسوادة ) ومطارده باعة جائلين فى ( قرية كفر شاويش بالوحدة المحلية بكفر شاويش).


كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  بفض سوق الاحد الاسبوعي بديرب نجم كما تم فض سويقة قرية الجواشنة بالوحدة المحلية بصافور.


بينما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سوق ميت ربيعه واولاد مهنا وسوق اولاد سيف بالوحده المحليه اولاد سيف كما تم فض سوق البلاشون و سوق سندنهور بالوحده المحليه العدليه وسوق  بالوحده المحليه بغيته.


وشدد المحافظ علي استمرار مراكز ومدن المحافظة  فى تكثيف اعمال النظافه والتطهير للشوارع والمنشات
الحكومية بنطاق كل مركز ومدينه وحى وقرية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

لمواجهة كورونا.. فض عدد من الأسواق الشعبية في الشرقية
لمواجهة كورونا.. فض عدد من الأسواق الشعبية في الشرقية
لمواجهة كورونا.. فض عدد من الأسواق الشعبية في الشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. حملات مكبرة لفض الأسواق المخالفة بقرى ومراكز الشرقية.. صور

بالقوة الجبرية..فض أكبر سوق للمواشي في الشرقية بسبب كورونا

المحليات تطارد الباعة .. فض سوق الثلاثاء بـ طوخ لمواجهة كورونا.. صور

منع 296 سوقا لمكافحة كورونا في الشرقية

الشرقية خالية من كورونا.. التزام تام بتعليمات وزارة الصحة.. واستمرار فض الأسواق والتجمعات

لمواجهة كورونا.. فض أسواق «بهنباى - بردين - النخاس» الأسبوعية بالشرقية

ترشيحاتنا

حقيقة انغلاق ثقب الأوزون بسبب فيروس كورونا.. فيديو

غلق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بسبب كورونا.. تفاصيل

اكتشاف 6 فيروسات خطرة جديدة في أجسام الخفافيش من عائلة كورونا

من العدوى إلى الوفاة .. تعرف على رحلة فيروس كورونا بجسم الإنسان

تطور مفاجئ .. الكاف يخاطب اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

عن مبادرة وزير الرياضة.. خبراء يرحبون .. وعضو الكاف يطالب بالاستعانة بـ الخطيب والمعلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت