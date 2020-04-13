السقطي: 95% من الكيانات الاستثمارية في مصر والعالم مشروعات صغيرة ومتوسطة .. فيديو

قال المهندس علاء السقطى ، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن المشروع بوجه عام يبدأ ناشئا ، لافتًا إلى ان المشروع الناشئ لم يقم بأى دور سواء فى دور الاعداد أو بداية الانتاج.





واضاف " السقطى " ، من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دى ام سى " ، أنه يتم تحويل المشروع الناشئ الى مشروع صغير ومتوسط .





رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى انه بنسبة 95% من عدد الكيانات الموجودة فى مصر وكل الدول تعُد من مشروعات متوسطة وصغيرة . واشار





رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، انه لابد من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام على مشاكلها لانها تعد الاصل فى الموضوع . وتابع



