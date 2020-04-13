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السقطي: 95% من الكيانات الاستثمارية في مصر والعالم مشروعات صغيرة ومتوسطة .. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:09 ص
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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ريهام فيكتور
قال المهندس علاء السقطى ، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن المشروع بوجه عام يبدأ ناشئا ، لافتًا إلى ان المشروع الناشئ لم يقم بأى دور سواء فى دور الاعداد أو بداية الانتاج.

واضاف " السقطى " ، من خلال حواره ببرنامج " 8  الصبح " المذاع على فضائية " دى ام سى " ، أنه يتم تحويل المشروع الناشئ الى مشروع صغير ومتوسط .

واشار رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى انه بنسبة  95% من عدد الكيانات الموجودة فى مصر وكل الدول تعُد من  مشروعات متوسطة وصغيرة .

وتابع رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، انه لابد من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام على مشاكلها لانها تعد الاصل فى الموضوع .

واكد اننا نعمل على نقل الرؤية الحقيقة ، مشيرًا إلى ان معظم اعضاء مجلس الادارة من رجال الاعمال ويمتلكون وجهة نظر ورؤيه جيدة . 
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