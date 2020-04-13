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منوعات

طبيب يفجر مفاجأة .. كورونا قد يظهر بهذه الأعراض لدى الرجال

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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مريم صليب
سعال جاف و عطس و ارتفاع درجة الحرارة ، أعراض الإصابة بفيروس كورونا التي اعلنتها منظمة الصحة العالمية فور انتشار الوباء في الصين و حذرت العالم كله إذا ظهرت على أي شخص تلك الأعراض عليه التوجه إلى المستشفى مباشرة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية ، أن أحد الأطباء في جامعة هارفرد البريطانية فجر مفاجأة في الأوساط الطبية و قال إن فيروس كورونا قد يظهر بأعراض آخرى غير المتعارف عليها يجب الاحتراس منها . 

فبعد إصابة رجل بالغ من العمر 42 عاما في بريطانيا بفيروس كورونا ، قام الأطباء بمتابعة الحالة و ثبتت إيجابية تحاليل ذلك الرجل ، فقد أشار المريض أنه لم يسعل في البداية و لكن شعر بآلام في خصيتيه مع إرتفاع درجة حرارته الشديد . 

لم يبال الرجل من إرتفاع درجة الحرارة و تناول خافض للحرارة إلا ان آلام خصيتيه كانت شديدة للغاية ، فتوجه للطبيب و أكد إصابته بفيروس كورونا و أن  آلام خصيتيه ناتج عن إرتفاع درجة حرارته الشديد . 

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