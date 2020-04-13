طبيب يفجر مفاجأة .. كورونا قد يظهر بهذه الأعراض لدى الرجال

سعال جاف و عطس و ارتفاع درجة الحرارة ، أعراض الإصابة بفيروس كورونا التي اعلنتها منظمة الصحة العالمية فور انتشار الوباء في الصين و حذرت العالم كله إذا ظهرت على أي شخص تلك الأعراض عليه التوجه إلى المستشفى مباشرة .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية ، أن أحد الأطباء في جامعة هارفرد البريطانية فجر مفاجأة في الأوساط الطبية و قال إن فيروس كورونا قد يظهر بأعراض آخرى غير المتعارف عليها يجب الاحتراس منها .





فبعد إصابة رجل بالغ من العمر 42 عاما في بريطانيا بفيروس كورونا ، قام الأطباء بمتابعة الحالة و ثبتت إيجابية تحاليل ذلك الرجل ، فقد أشار المريض أنه لم يسعل في البداية و لكن شعر بآلام في خصيتيه مع إرتفاع درجة حرارته الشديد .





لم يبال الرجل من إرتفاع درجة الحرارة و تناول خافض للحرارة إلا ان آلام خصيتيه كانت شديدة للغاية ، فتوجه للطبيب و أكد إصابته بفيروس كورونا و أن آلام خصيتيه ناتج عن إرتفاع درجة حرارته الشديد .



