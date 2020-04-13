كيا تفتتح مراكز جديدة لخدمة عملائها

في توقيت غير مناسب قررت شركة كيا الاعلان عن افتتاح مراكز صيانة جديدة لسياراتها في السوق المصري وهي من ضمن ما يعرف بمراكز الخدمة السريعة للسيارات ، حيث أكدت الشركة أن المركزين الجديدين مقامان في القاهرة والاسكندرية ، من أجل الاقتراب بصورة أكبر من العملاء والوصول لهم بخدمات الصيانة بشكل أكثر سهولة.

واعلنت ايضا أن الفرع الأول للصيانة السريعة الجديد يتواجد في محطة موبيل في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة ، بينما أقامت الشركة الفرع الثاني في الاسكندرية في محطة موبيل في ميامي.





وقالت الشركة أن المركزين الجديدين يعملان بداية من 9 صباحًا ويستمران في العمل الي الساعة 3 عصرًا فيما تقوم الشركة باعطاء أجازة للمركزين مثل باقي مراكزها عن العمل يومي الجمعة والسبت تماشيًا مع تطبيق قرارات الحظر الكامل في يومي الجمعة والسبت.





