ميدو: إيطاليا وإسبانيا بدايه من الغد سيبدأن في اعادة بعض الأعمال الصناعية

علق احمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر علي وضع إيطاليا وأسبانيا القتره القادمة بسبب كورونا .





وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر : " إيطاليا وأسبانيا بداية من اليوم والغد هيبدأوا اعادة بعض الأعمال الصناعية والتجارية بشكل تدريجي!! كل العالم هيحاول يسيطر على الموقف والأعداد أولًا ثم سيعود للحياة الطبيعية تدريجيا!! "





أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، وفاة 13 شخصا، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بينما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى العزل إلى 447 حالة إنه تم تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بالفيروس .